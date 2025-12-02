VaiOnline
Muravera.
03 dicembre 2025 alle 00:31

Sagra degli agrumi spostata di due settimane 

Fissata la data delle 52esima edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera: si terrà il 19 aprile, due settimane dopo Pasqua. Una scelta – quella di far slittare in avanti il grande evento di qualche settimana – per far sì che rappresenti l’inizio della stagione turistica del Sarrabus.

«La Sagra – dice il sindaco – non è solo un evento, è la nostra carta d’identità. Porta in strada il lavoro degli agricoltori e la storia che ci lega alla nostra terra. Ogni gruppo folk, ogni suonatore e ogni maschera tradizionale contribuiscono a costruire un racconto collettivo che va oltre il folclore. È il momento in cui Muravera mostra il meglio di sé, quando la comunità si unisce e si riconosce».

Oltre 50mila i visitatori che negli ultimi anni hanno affollato Muravera nella settimana della Sagra. Con in più la novità Costa Rei: una parte degli appuntamenti si svolgeranno nella principale località turistica del paese. (g. a.)

