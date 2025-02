Sagra degli agrumi, quest’anno vale doppio 

La Sagra degli agrumi sbarca anche a Costa Rei. È questa la grande novità della 51° edizione della festa che, per tradizione, inaugura la stagione vacanziera nel Sarrabus: l’evento è in programma dal 24 al 27 aprile a Muravera e, appunto, dal 1° al 4 maggio a Costa Rei. «L’auspicio – mette subito in chiaro l’assessore al Turismo, Matteo Plaisant – è che ci siano già tante strutture ricettive aperte. Il Family Village 4 Mori aprirà il 17 aprile, contiamo che seguano l’esempio anche altri grandi villaggi».

Appuntamenti clou

Sul piatto, per gli otto giorni complessivi, ci sono duecentomila euro. Tra gli eventi di spicco – oltre ai musei, le pratzas e la sfilata del 27 - c’è la serata con i Nomadi, il 25 aprile in Piazza Europa (costo 40mila euro). E poi il ritorno del festival musicale Orangeland, nel centro del paese, il sabato e la domenica. E ancora una giornata, quella del 26, dedicata a tutti gli sport e a un convegno dell’Aido (Associazione donazione organi) con la presenza dei presidenti delle regioni italiane.

Festa e riflessione

«Il programma – prosegue Plaisant – è fra i più ricchi che ci siano mai stati con la grande novità di Costa Rei. Grazie al centro commerciale naturale, nella nostra più famosa località turistica ci saranno quattro giorni di musica e cibo, con al centro l’arancia. E, sempre a Costa Rei, ci sarà almeno una etnotracca grazie anche alla collaborazione dell’associazione La Forgia». Arance e agrumi – settore in crisi a causa anche della salinizzazione delle falde acquifere – rappresentano comunque il cuore della festa: anche per questo non mancherà il convegno con gli esperti per fare il punto sulla situazione.

La viabilità

Ancora da capire, invece, se la galleria sulla nuova 125 resterà chiusa (l’ordinanza dell’Anas indica come data di riapertura il 14 di aprile ma difficilmente saranno rispettati i tempi). «In questo caso – chiarisce Plaisant – abbiamo già pronto un piano per i parcheggi dal 24 al 27: ci sarà cioè una navetta gratuita che farà continuamente la spola tra il paese e la Marina di San Giovanni. Proprio sul litorale, infatti, stiamo prevedendo le aree per la sosta».

L’appello

Il sindaco Salvatore Piu invita i cittadini a fare del loro meglio: «Noi – dice – stiamo investendo tante risorse, ma questo non basta. Per un’ottima riuscita delle Sagra serve l’impegno e il cuore dei muraveresi, così come è stato nelle scorse edizioni. Senza di loro la festa non avrebbe successo, ma son certo che, come è sempre stato, daranno l’anima per regalare giornate indimenticabili a decine di migliaia di visitatori».

I numeri

Nel 2024 superarono quota 40mila le presenze durante Sa festa de s'arangiu. Nel 2023 i visitatori furono addirittura quasi 50mila. A dimostrazione che l’appuntamento del Sarrabus è nel cuore di sardi e non.

