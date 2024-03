Sagra degli agrumi, precedenza agli stand dei prodotti tipici 

Corsia preferenziale per le bancarelle con prodotti tipici sardi e per gli artigiani ma via libera anche ai venditori ambulanti di panini e salsicce in occasione della cinquantesima edizione della sagra degli agrumi in programma dal 24 al 28 aprile. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale indicando anche il numero il posizionamento delle bancarelle.

Per lo street food saranno a disposizione otto posteggi in via Montessori mentre altri otto, sempre in via Montessori, saranno riservati ai prodotti tipici sardi. Altri 32 posteggi sono stati individuati in via Giardini: venti per gli artigiani, otto per gli hobbisti e appena quattro per il non alimentare (giocattoli). Quasi tutte le bancarelle insomma, dal momento che la Sagra è un evento di promozione del territorio con valorizzazione dei prodotti e degli usi locali, dovranno essere a tema identitario, dovranno cioè esporre o vendere prodotti tipici e manufatti del Sarrabus o comunque della Sardegna.

Le altre tipologie merceologiche, in base al regolamento della Giunta comunale, «troveranno ospitalità nella misura non superiore al dieci per cento sempre in via Giardini». In ogni caso i venditori di panini e salsicce saranno al centro del paese, come lo scorso anno. Nel 2022 infatti furono spostati in periferia tra le polemiche. Adesso di nuovo tutti al centro, comprese le altre bancarelle. Quarantotto nel complesso gli spazi riservati agli ambulanti. Le domande per ottenere un posteggio dovranno essere inoltrate al Comune entro il 18 marzo. (g. a.)

