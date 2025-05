Sagra degli Agrumi, la prima volta nella zona di Costa Rei 

Sole, musica, spremute d’arancia e – da oggi a domenica – tanti piatti a base d’agrumi preparati dagli chef locali e da Cozzina (Pierpaolo Argiulo). È la Sagra degli Agrumi di Costa Rei, la seconda fase della 51esima edizione della Sagra che si è tenuta a Muravera dal 24 al 27 aprile. Per la prima volta, grazie alla collaborazione tra il Comune e il Centro commerciale naturale, la Sagra prosegue, appunto, nella principale località turistica del paese, in Piazza Colombo.

Giovedì e ieri tanta musica, sport e uno spaccato della vita di un tempo ricostruito dall’associazione La Forgia. Oggi sin dalla mattina focus sul vino, nel pomeriggio un talk dedicato ai prodotti locali e il primo appuntamento con lo show-cooking. In piazza Colombo, dalle 12, “Naturalmente buono”, le degustazioni e seminari alla scoperta dei migliori prodotti a chilometro zero nei ristoranti sardi

Dalle 21 musica dagli anni ’80 ai giorni nostri. Gran finale domenica con “Cozzina”, le esibizioni del gruppo folk di Castiadas e musica (sino alle 21).

Un evento che, nelle intenzioni di Comune e Consorzio, dovrebbe crescere di anno in anno per far sì che sin dai primi di maggio Costa Rei si riempia di visitatori. (g. a.)

