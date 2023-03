Sagra degli agrumi, i gruppi folk 

I gruppi folk, i cavalieri, i suonatori, le maschere e le etnotraccas che prenderanno parte alla sfilata della Sagra degli agrumi in programma il 23 aprile saranno stabiliti subito dopo il 12 marzo, ultimo termine utile per presentare le candidature. I criteri di scelta, come riportato nel regolamento approvato dalla Giunta comunale, sono diversi. Tra i principali - oltre alla dislocazione territoriale - la tipologia del costume rappresentato (si terrà conto della varietà di abiti che ogni gruppo indosserà), il numero dei partecipanti per gruppo ed eventuali precedenti esperienze di partecipazione alla sagra.

In ogni caso «la selezione finale dei gruppi - viene messo in evidenza - sarà in capo all'amministrazione comunale, che si potrà avvalere del supporto organizzativo della Pro Loco di Muravera e delle varie associazioni attive nel territorio e di operatori economici che svolgeranno un ruolo chiave nella ricerca dei principali - e più importanti e rappresentativi - gruppi della tradizione sarda». Si è già messa in moto, nel frattempo, la macchina per l’organizzazione degli eventi collaterali: si partirà il 21 aprile e si andrà avanti sino al 25. (g. a.)

