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Muravera.
19 aprile 2026 alle 00:25

Sagra degli agrumi, c’è il tutto esaurito Oggi la grande sfilata 

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La meraviglia si legge soprattutto negli occhi dei turisti stranieri mentre visitano la Casa dei candelai («Ma davvero si faceva così la cera?»), il museo di Donna Francesca o le Pratzas del centro storico. Un assaggio (anche di dolci e prelibatezze) tra venerdì e sabato di quel che sarà il momento centrale della Sagra degli agrumi, e cioè la sfilata di oggi lungo la via Roma. Gli oltre cento gruppi – 41 quelli folk, poi i cavalli e i cavalieri, i suonatori, le etnotraccas e le maschere – partiranno alle 10.30 dall’ingresso sud del paese (zona cimitero) per arrivare sino all’incrocio con via San Leonardo.

«Abbiamo registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive della zona – ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – possiamo dire che è quasi impossibile trovare un posto letto libero. Sono numerosi i turisti che hanno programmato le vacanze in Sardegna in concomitanza con la Sagra. Possiamo dire che stiamo davvero inaugurando la stagione, e lo stiamo facendo nel migliore dei modi».

Merito, oltre che delle belle giornate, dei cittadini di Muravera «che mostrano – ha aggiunto il sindaco Salvatore Piu – un forte senso di comunità e lo trasmettono ai visitatori». Encomiabile, fra le altre cose, l’impegno delle scuole di ogni ordine e grado: tra laboratori, musica e racconti sulla storia dei rioni gli alunni di Muravera e del Sarrabus sono davvero fra i protagonisti della 52esima edizione. Per oggi sono attese trentamila persone. Imponente la macchina organizzativa. (g. a.)

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