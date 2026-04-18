Sagra degli agrumi, c’è il tutto esaurito Oggi la grande sfilata 

La meraviglia si legge soprattutto negli occhi dei turisti stranieri mentre visitano la Casa dei candelai («Ma davvero si faceva così la cera?»), il museo di Donna Francesca o le Pratzas del centro storico. Un assaggio (anche di dolci e prelibatezze) tra venerdì e sabato di quel che sarà il momento centrale della Sagra degli agrumi, e cioè la sfilata di oggi lungo la via Roma. Gli oltre cento gruppi – 41 quelli folk, poi i cavalli e i cavalieri, i suonatori, le etnotraccas e le maschere – partiranno alle 10.30 dall’ingresso sud del paese (zona cimitero) per arrivare sino all’incrocio con via San Leonardo.

«Abbiamo registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive della zona – ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – possiamo dire che è quasi impossibile trovare un posto letto libero. Sono numerosi i turisti che hanno programmato le vacanze in Sardegna in concomitanza con la Sagra. Possiamo dire che stiamo davvero inaugurando la stagione, e lo stiamo facendo nel migliore dei modi».

Merito, oltre che delle belle giornate, dei cittadini di Muravera «che mostrano – ha aggiunto il sindaco Salvatore Piu – un forte senso di comunità e lo trasmettono ai visitatori». Encomiabile, fra le altre cose, l’impegno delle scuole di ogni ordine e grado: tra laboratori, musica e racconti sulla storia dei rioni gli alunni di Muravera e del Sarrabus sono davvero fra i protagonisti della 52esima edizione. Per oggi sono attese trentamila persone. Imponente la macchina organizzativa. (g. a.)

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