Sagra degli agrumi, c’è il tutto esaurito 

Previsioni confermate: da due giorni nel Sarrabus è quasi impossibile trovare un posto letto libero. Un tutto esaurito che andrà avanti sino ad oggi, giornata clou della cinquantesima edizione della Sagra degli agrumi, l’appuntamento che sta inaugurando nel migliore dei modi la stagione turistica del Sarrabus. E così le migliaia di turisti (tanti stranieri) che affollano il paese dallo scorso giovedì sono in attesa del momento più emozionante e cioè della sfilata di questa mattina con le etnotraccas, i gruppi folk, le pariglie, le maschere tradizionali e i musicisti (partenza ore 10, diretta su Videolina).

La rassegna

Una sfilata che partirà dall’ingresso sud di Muravera per poi attraversare tutta la via Roma. Con un paese – a differenza degli anni scorsi – affollato e vivo da quasi una settimana grazie all’impegno del Comune, della Pro Loco, dei cittadini e delle associazioni. Ad essere preso d’assalto soprattutto il centro storico, con le decine di Pratzas (case storiche con i cortili addobbati a festa), le mostre, i laboratori e i musei. Proprio nelle Pratzas c’è una festa nella festa: all’interno, infatti, musica, teatro e tanta accoglienza a suon di cibo, dolci e vino. Tra quelle più visitate “Casa Serpau” (oggi mostra “New Era” art of Dan e, dalle 18, dj set “THC”), Domu Elvira (dalle 17 dj set Alex The Voice), Bidda Mia (a cura de La Forgia con in più lo spettacolo “Is Cuaddedus de Canna” lungo via Speranza) e Casa Mascia (ricostruzione de Sa Buttega e Sa Coxina).

In centro

Per questa mattina niente tribune («La sagra è del popolo», ha ribadito il sindaco di Muravera Salvatore Piu) ma è previsto un servizio di assistenza per persone con disabilità a cura dell’associazione Domu Mia. Al centro della festa, nonostante le tante problematiche del comparto, c’è proprio l’arancia. Ne hanno discusso ieri mattina in un’aula semivuota (anche questo segno di difficoltà) il consigliere con delega all’agricoltura Michele Secci, il presidente della Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas, del Consorzio di Bonifica Efisio Perra e di Confagricoltura Cagliari Serafino Casula.

«Nei nostri mercati – ha detto Demurtas – le arance di Muravera sono sempre le prima a finire. Purtroppo quest’anno si è aggiunto a tutti problemi anche quello della siccità». Problemi di prezzi, di concorrenza con la Spagna e tutto il resto del mondo, di salinità «eppure la verità – ha aggiunto Casula – è che quando io arrivo nel Sarrabus il gusto e il profumo dell’arancia è diverso, è la più buona che c’è». Occorre, insomma, credere negli agrumi.

RIPRODUZIONE RISERVATA