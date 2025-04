Sagra degli agrumi, apertura totale della galleria S’Arexini 

Apertura totale della galleria S’Arexini dal 18 aprile al 4 maggio. Poi un nuovo (breve) periodo di chiusura e quindi, forse già dopo poche settimane, una nuova apertura con qualche limitazione sino al termine dei lavori previsti per luglio. È questo l’obiettivo dell’Anas che dallo scorso 13 gennaio sta intervenendo per riammodernare la galleria sulla 125 Var, nei pressi del bivio per Muravera. Galleria, appunto, chiusa da oltre due mesi con evidenti disagi per i pendolari, in particolare quelli tra Cagliari e l’Ogliastra. Di certo, al momento, c’è la riapertura del 18 aprile in entrambi i sensi di marcia con l’impianto di illuminazione già in funzione. Gli accordi con il Comune di Muravera insomma, e semaforo verde in occasione della Sagra degli agrumi, saranno rispettati. S’Arexini resterà aperta, oltre che per la Sagra, da Pasqua (20 aprile) sino ai primi di maggio andando ad abbracciare tutte le festività.

Ancora da capire però cosa succederà dal 5 maggio in poi. In base alle prime indicazioni, l’ipotesi più plausibile è quella di una nuova chiusura totale per un periodo di tempo limitato per poi rendere di nuovo fruibile la galleria S’Arexini anche se in maniera limitata sino al termine dei lavori (lavori che sono anche di carattere strutturale). Diverse le opzioni sul tavolo: chiusura notturna, chiusura a fasce orarie, istituzione del senso unico alternato. A meno che già da fine maggio l’impresa che sta procedendo a ritmi molto sostenuti, riesca a consegnare i lavori in anticipo sulla tabella di marcia.

