Sagra degli agrumi  A Muravera è festa 

La Sagra degli agrumi di Muravera, giunta alla sua 52^ edizione, è uno degli appuntamenti più attesi della Sardegna. I gruppi folk, le etnotraccas, musicisti e interpreti della tradizione, le maschere del Carnevale barbaricino, il suono delle launeddas, i gruppi a cavallo presentati da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu animano e colorano il percorso che si snoda lungo il centro abitato, con l’organizzazione del Comune e della Proloco di Muravera. Videolina trasmetterà in diretta la Sfilata a partire dalle 11 e dalle 16 la Rassegna regionale del Folklore.