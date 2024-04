Sagra degli agrumi, 40mila persone a salutare il corteo 

In quarantamila ad applaudire le etnotraccas, i gruppi folk, i suonatori, i cavalieri e le maschere tradizionali che ieri mattina hanno sfilato in via Roma per la cinquantesima edizione della Sagra degli agrumi.

Una sagra dei record, sotto ogni punto di vista. Per la gran folla, per la compostezza della sfilata, per l’alta qualità delle Pratzas e – in definitiva - per l’ottima organizzazione di Comune e Pro Loco. Particolarmente apprezzate le etnotraccas, i carri trainati dai trattori con sopra la ricostruzione della vita di un tempo, il vero tratto distintivo de “Sa Festa”. C’è chi tosa le pecore, chi sistema la vecchia camera da letto, chi arrostisce la carne, chi realizza le botti (Su buttaiu), chi lavora le canne, chi coltiva l’agrumeto. E ancora la cottura de Su Civraxu e i carbonai di Monte Narba (“Sa fogaia”).

«È la mia quattordicesima Sagra degli agrumi da sindaco – sottolinea il primo cittadino di Muravera Salvatore Piu – e stavolta le persone sono davvero tante, esageratamente tante in questa giornata meravigliosa». Dal sindaco un grazie alle forze dell’ordine (imponente il servizio di sicurezza), ai barracelli e ai cittadini tutti «per questo eccezionale risultato». Ai quarantamila della giornata di ieri si aggiungono almeno altre diecimila presenze, quelle dei turisti che hanno affollato il paese delle arance e dei carri a colori sin da giovedì. Già pronta la data della prossima edizione della Sagra: il 27 aprile 2025. (g. a.)

