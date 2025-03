Sagra d’eccellenza, “Sa Binnenna” premiata in Senato 

Organizzazione, partecipazione, valorizzazione del territorio e delle sue radici. Sa Fest’e sa Binnenna, dalla prossima edizione, a fine settembre, potrà fregiarsi del marchio di qualità come sagra d’eccellenza, bissando la certificazione ottenuta nel 2019.

Ieri mattina è arrivato il riconoscimento ufficiale in una cerimonia a Roma, nel Palazzo Giustiniani, dove ha sede la presidenza del Senato. A rilasciare la certificazione l’Ente Pro Loco Italiane. Su 21 marchi di qualità attribuiti, l’unico finito in Sardegna è proprio quello per la festa della vendemmia.

Una soddisfazione doppia per la presidente della Pro Loco monserratina Francesca Distinto. «Questo premio rappresenta una gratificazione immensa per noi, per tutti coloro che ci hanno supportato e sostenuto per la realizzazione de Sa Fest’e Sa Binnenna, e per Monserrato, che è stata rappresentata in Senato», le parole a caldo. «Passione, amicizia e impegno sono stati i nostri ingredienti fondamentali». Distinto ha ricevuto la targa dai parlamentari Vita Maria Nocco, Cinzia Pellegrino, Gianluca Caramanna e Pino Bicchielli, dal segretario generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrande e dal presidente nazionale Epli Pasquale Ciurleo.

Nella Capitale, per la premiazione, sono volati anche il sindaco Tomaso Locci e l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Faccio i complimenti alla presidente Distinto e all’assessora Stara per aver conseguito un risultato così importante, questo premio ci sta rendendo conosciuti in tutta Italia e ci fa ben sperare per le prossime edizioni anche dal punto di vista turistico», è il commento di Locci. «Un ulteriore traguardo raggiunto per rendere più bella la nostra città e onorare le sue antiche e nobili tradizioni vitivinicole».

Un plauso alla Pro Loco anche dall’assessora Stara, che sottolinea «la grande dedizione con cui l’ente si impegna per la realizzazione della sagra de sa binnenna, rievocando le origini vitivinicole della nostra città e valorizzando il patrimonio culturale e tradizionale del nostro territorio. È un onore che Monserrato riceva questo premio».

