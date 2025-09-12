Sagra de sa panada tra cucina, folk e rap 

Assemini e il suo centro storico si preparano ad accogliere la “Sagra de sa panada asseminesa 2025”. Il noto piatto sarà al centro di una giornata, quella di domani a partire dalle 10, dedicata ai sapori de sa panada tipica, alla cui preparazione si potrà partecipare in appositi spazi, ma ci saranno anche cultura, tradizione, artigianato, musica e folclore.

«Il Comune ha investito tanto in questa manifestazione, sono stati stanziati più di 30mila euro. Arricchita rispetto all'anno scorso, è un'iniziativa che si vuole raccordare dal punto di vista enogastronomico, culturale, musicale e artistico agli altri appuntamenti di Assemini», afferma l'assessore Francesco Murtas.

Il programma, ricco e variegato, prenderà avvio già dalle 9:15 con la sfilata inaugurale cui parteciperanno oltre 20 gruppi folcloristici, compresi cavalli, cavalieri e cavallerizze che partiranno da Santa Lucia e intratterranno il pubblico con balli, canti e cori durante tutto il giorno in orari prestabiliti. La sagra sarà però anche altro: l'associazione CambiaMenti proporrà visite guidate gratuite al patrimonio architettonico diffuso nel centro, dice Sabrina Stara che ne sarà la voce: «Sono previsti tre tour per adulti e bambini: la storia del conte Angelo Ceconi, quella delle sue 2 nipoti e poi la visita alle chiese di San Giovanni e San Pietro».

In serata alle 20, si terrà il concerto delle launeddas presso villa Mostallino e quello per i più giovani, alle 21 in piazza, del noto rapper sardo Dr. Drer che chiuderà la sagra.

RIPRODUZIONE RISERVATA