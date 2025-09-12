VaiOnline
Assemini.
13 settembre 2025 alle 00:53

Sagra de sa panada tra cucina, folk e rap 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini e il suo centro storico si preparano ad accogliere la “Sagra de sa panada asseminesa 2025”. Il noto piatto sarà al centro di una giornata, quella di domani a partire dalle 10, dedicata ai sapori de sa panada tipica, alla cui preparazione si potrà partecipare in appositi spazi, ma ci saranno anche cultura, tradizione, artigianato, musica e folclore.

«Il Comune ha investito tanto in questa manifestazione, sono stati stanziati più di 30mila euro. Arricchita rispetto all'anno scorso, è un'iniziativa che si vuole raccordare dal punto di vista enogastronomico, culturale, musicale e artistico agli altri appuntamenti di Assemini», afferma l'assessore Francesco Murtas.

Il programma, ricco e variegato, prenderà avvio già dalle 9:15 con la sfilata inaugurale cui parteciperanno oltre 20 gruppi folcloristici, compresi cavalli, cavalieri e cavallerizze che partiranno da Santa Lucia e intratterranno il pubblico con balli, canti e cori durante tutto il giorno in orari prestabiliti. La sagra sarà però anche altro: l'associazione CambiaMenti proporrà visite guidate gratuite al patrimonio architettonico diffuso nel centro, dice Sabrina Stara che ne sarà la voce: «Sono previsti tre tour per adulti e bambini: la storia del conte Angelo Ceconi, quella delle sue 2 nipoti e poi la visita alle chiese di San Giovanni e San Pietro».

In serata alle 20, si terrà il concerto delle launeddas presso villa Mostallino e quello per i più giovani, alle 21 in piazza, del noto rapper sardo Dr. Drer che chiuderà la sagra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 