Sagra de sa panada, bagno di folla tra gli stand 

Boom di partecipazione alla sagra della panada di Assemini. La sfilata inaugurale e l’intrattenimento dei gruppi durante la giornata ha accompagnato gli ospiti tra una degustazione del piatto tipico e una passeggiata tra le splendide lolle del centro storico occupate dalle botteghe artigiane

Sorride Anna Catalano, orafa: «Davvero tanta gente, sono contenta». Dice Peter Mayer in vacanza nell’isola: «Avete tante tradizioni bellissime e cibo eccellente». Il sindaco Mario Puddu afferma: «È stato un momento importante per Assemini. Stiamo sollevando l'asticella sia per quanto riguarda la nostra panada, sia per il nostro centro storico: noi ci crediamo».

Riconosce la bontà della sagra anche la minoranza, seppure con qualche perplessità sui finanziamenti. Dice Alessandro Casula (PD): «Si spera che questa manifestazione cresca di importanza, la promozione dell'evento è stata curata, ma quello che non si cura mai è il coinvolgimento del Consiglio e delle commissioni preposte. Anche in questo caso c’è stata solo una presa d’atto e non un vero e proprio confronto». Aggiunge Diego Corrias (M5S): «È una manifestazione con tante potenzialità, nata da un’intuizione della giunta Licheri sindaca. Si deve lavorare per migliorarla ogni anno». La sagra, coloratissima negli splendidi costumi tradizionali, ha ospitato mostre di fotografia e strumenti musicali. Allietata poi dal concerto di launeddas, si è conclusa con le note del rapper sardo Dr. Drer.