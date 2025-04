Sagra aperta con il nuovo murale 

Inaugurato ieri mattina, in apertura della sagra del carciofo in piazza Belvedere a Masainas, il murale realizzato dall'artista di Carbonia Matteo Caria.

Lo ha voluto la Pro Loco, come fa sapere la presidente Palmira Fracci: «Si tratta di un idea della nostra associazione – spiega - per raccontare la storia del carciofo a Masainas, frutto di una ricerca sulle origini che, grazie ai nostri soci, ci ha permesso di trovare alcune foto storiche». Tra queste, una ritrae una coppia del paese ormai non più in vita: «Erano – continua - Giuseppe Martis e Maria Nunzia Melis, fotografati durante una loro giornata di lavoro durante la raccolta dei bulbi. Nella foto la signora Melis indossa il costume tradizionale con Su manteu e su gipponi , forse una delle poche donne che lo ha indossato per tutta la vita». Soddisfatto l'autore Matteo Caria: «Ho ricevuto la proposta di realizzare il murale per fare un regalo alla popolazione dopo che la sagra è stata insignita del titolo di “Sagra di qualita nazionale”». (f. m.)

