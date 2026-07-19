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San Gavino.
20 luglio 2026 alle 01:46

Saggi, volley e basket in piazza Marconi e all’ex asilo in via Foscolo 

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Piazza Marconi a San Gavino si anima nel cuore dell’estate e ospita danza e sport come il basket e la pallavolo. Fino al 25 luglio, ogni giorno dalle 20, l’iniziativa “Street volley week” organizzata dall’associazione Guspini volley in collaborazione con la consulta giovanile di San Gavino. Finalmente si anima il cuore del paese: ad oggi non esiste un calendario ben definito di iniziative per l’estate sangavinese e talvolta le iniziative si sovrappongo.

All’asilo delle suore di via Foscolo. la polisportiva Eleonora d’Arborea e l’associazione Janas organizzano un torneo di beach volley dal lunedì al venerdì fino al 31 luglio dalle 19.30 in poi. Commenta Luca Vaccargiu, presidente della Consulta comunale dello sport: «Da settimane il paese è un fiorire di eventi: dai campi estivi per i bambini ai saggi e allo sport in piazza. Quando le realtà locali collaborano, il risultato è sempre vincente».

In piazza Marconi per l’estate sarà utilizzabile un grande tappeto sportivo per calcio, basket e volley. Spiega l’assessore allo Sport, Simone Angei: «Lo scorso anno il Comune ha acquistato un tappeto multisport ora a disposizione in piazza Marconi, per renderla uno spazio animato dallo sport. Invitiamo tutti al rispetto delle regole, per praticare le discipline all’aria aperta e animare San Gavino».

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