Safanov è decisivo: para quattro rigori, festeggia il Psg 

Paris s.g. 3

Flamengo 2

(dopo i calci di rigore, 1-1 al 120’)

Paris Saint Germain (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (sts 1’ Ndjantou); Lee (pt 34’ Mayulu, st 19’ Barcola), Doué (st 33’ Dembelé), Kvaratskhelia (st 46’ Mbaye). Allenatore Luis Enrique.

Flamengo (4-2-3-1) : Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar (st 29’ Saul), Jorginho (st 29’ Everton); Carrascal (st 11’ Pedro), de Arrascaeta (st 29’ De La Cruz), Gonzalo Plata (pts 11’ Lino); Bruno Henrique. Allenatore Filipe Luis.

Arbitro : Ismail Elfath (Usa).

Reti : pt 38’ Kvaratskhelia; st 16’ (rig.) Jorginho.

Rigori : De La Cruz gol, Vitihna gol, Saul parato, Dembelé alto, Pedro parato, Nuno Mendes gol, Leo Pereira parato, Barcola parato, Luis Araujo parato.

Al Rayyan. La riserva del portiere che ha sostituito Donnarumma è l’eroe del Psg: il russo Safanov, schierato all’ultimo minuto al posto di Chevalier, para quattro rigori su cinque e regala l’Intercontinentale ai campioni d’Europa mandando al tappeto i brasiliani del Flamengo. Per i francesi del tecnico Luis Enrique è il sesto titolo stagionale, conquistato dopo l’1-1 dei 90’ timbrato da Kvaratskhelia e Jorginho (a sua volta su rigore).

La partita è combattuta, con i francesi più incisivi nelle prime battute. Proprio il Psg passa al 37’ con Kvara: il georgiano ex Napoli sfrutta un errore in respinta del portiere Agustin Rossi. Il Flamengo non si arrende e al 14’ del secondo tempo l’azzurro Jorginho, ex di Chelsea e Arsenal, realizza il rigore concesso per un fallo di Marquinhos su de Arrascaeta. Sarà l’unico penalty che Safonov non riuscirà a respingere. Il Flamengo sfiora il gol in un paio di occasioni, il Psg spinge con Barcola e Dembelé e cerca il colpo vincente nei supplementari senza riuscirvi.

Si arriva ai rigori e c’è un solo protagonista: Safonov strega i giocatori del Flamengo e regala la vittoria al Psg. Festa in panchina e sugli spalti con la proprietà qatariota del club parigino, che può celebrare in patria.

