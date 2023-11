Safa, tunisina diventata italiana, vuole parlare anche il sardo  

Safa Karmaoui, 27 anni, nata Tunisia, è ora una cittadina italiana. La giovane si è sposata in Tunisia sette anni fa con l’escalaplanese Michele Porcedda; la coppia vive in paese e ha due bambine. Ad accompagnarla in importante momento il marito e le figlie, la madre, una sorella e una cugina. «Erano tutti qui per me - racconta . è stato molto bello». Ama giocare a pallone, la Sardegna e il sardo. Parla arabo, italiano e francese ma il sardo l’appassiona. «Lo parlo e lo capisco : se ci fosse una scuola per impararlo meglio sarei la prima allieva». Tra i suoi progetti lo studio dell’informatica. «A Safa e alla sua famiglia rinnoviamo il benvenuto nella nostra comunità», dice il sindaco Lampis . (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA