S’Adde, il ponte crea problemi 

Carreggiata ristretta e traffico ulteriormente rallentato. Il viadotto di S'Adde, porta di ingresso a Macomer e prolungamento della statale 129 Nuoro-Macomer, di proprietà della Provincia di Nuoro, che da qualche anno aspetta l'intervento per la sostituzione dei giunti stradali, ormai inesistenti e disallineati, è nuovamente interessato da un grave problema, che sta creando disagi e quindi le immancabili proteste. La carreggiata nella direzione verso Macomer è stata infatti ristretta, con l'apposita segnaletica e con la limitazione della velocità ad appena 30 chilometri orari, poiché i lastroni metallici, con i quali provvisoriamente sono stati coperti i giunti disallineati, si sono dissaldati e quindi impediscono il passaggio dei mezzi.

Pericolo

I veicoli in transito si devono spostare nell'altra carreggiata, creando notevoli inconvenienti con nessuna garanzia di sicurezza. Sollecitata dai sindaci del territorio, la Provincia, recentemente ha annunciato la predisposizione di una finanziamento di 150 mila euro, per il rifacimento dei giunti e la messa in sicurezza dell'intero ponte, realizzato appena 19 anni fa, ma non per questo immune da problemi.

L’emergenza dei giunti disallineati si è presentata circa tre anni fa, ma solo lo scorso mese di gennaio, quando uno di questi giunti ha ceduto, creando un incidente stradale e coinvolgendo una autovettura, il problema è venuto a galla. In quella circostanza la Provincia, ente proprietario di quel tratto di strada e del viadotto, ha risposto con la chiusura al traffico per un paio di settimane. Poi il problema è stato risolto temporaneamente, sistemando al posto dei giunti alcuni lastroni metallici che poi si sono rotti. I lavori per la sostituzione dei giunti e la messa in sicurezza dovevano iniziare nel giro di pochi giorni. Ora l'ennesimo intervento, con la limitazione della velocità e col restringimento della carreggiata. Una situazione di pericolo, che è stata più volte segnalata dagli automobilisti.

Nuovo appello

«Ho sollecitato l'intervento del commissario straordinario della Provincia- dice Gian Pietro Arca, presidente dell'Unione dei Comuni- il quale mi ha assicurato che i lavori sono stati appaltati. Vigileremo affinché il ponte venga messo in sicurezza e non nuovamente chiuso al traffico».

