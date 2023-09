Sadali, Esterzili e Seulo dicono addio ai cortei funebri 

Sadali, Esterzili e Seulo: tre campanili per un solo parroco. La diocesi, come la politica, taglia. Dal 28 settembre, il venezuelano don Alfredo Diaz, dovrà farsi in tre e sostituire don Claudio Razafindralongo, malgascio, parroco di Esterzili e Sadali e padre Joy Mattamal, indiano, amministratore della chiesa di Seulo.

Sarà anche la fine delle processioni e dei cortei funebri. In paesi, in cui da sempre si accompagnano a piedi i defunti al camposanto, talvolta portando in spalle il feretro, adesso si farà come in città: in auto. Impossibile, poi, per un solo sacerdote, anche celebrare le funzioni domenicali in tutte e tre le parrocchie. Già da qualche anno si assiste poi, a bizzarri adeguamenti: le Messe di Natale, dalla mezzanotte anticipate alle 21; così le paraliturgie della Settimana Santa.

Il vescovo Antonello Mura, ha convocato a Sadali, parrocchiani e sindaci per la comunicazione ufficiale. Nessun colpo di scena: nei paesi si parlava da alcuni mesi dei tagli all'organico dei pastori di anime, studiati dalla diocesi di Lanusei. Presenti soltanto circa trentina fedeli e, invece, tutti i sindaci.

«La Barbagia di Seulo, non ha prodotto vocazioni, per la Chiesa è una terra di Missione - aveva detto, in altre occasioni il vescovo - del resto, si può pregare anche a casa». Il sindaco di Esterzili, Renato Melis, ha cercato di "salvare" le processioni: «Rappresentano una tradizione importante». Perentorio il vescovo: «Alle processioni ormai si partecipa per chiacchierare e farsi vedere». (p. m. r.)

