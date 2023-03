Sadali e Burcei si confermano in vetta 

Il Santadi nel girone A spegne le velleità del Siliqua e sale in classifica a 42 punti: la gara si è conclusa 1-4. All’inseguimento della capolista resta la Matzaccarese, che ha liquidato non senza difficoltà la pratica Vallermosa e rimane in scia a 4 punti di distacco.

Nel girone B il Burcei è ancora in vetta a quota 34 grazie al successo sul San Basilio 2-0, col Sinnai all’inseguimento 2 punti più giù dopo aver schiantato il Mulinu Becciu con un sonoro 1-5. Un po’ attardate Havana San Basilio (29) e Belvedere (27). Rallenta la capolista del girone C, il Solarussa, che impatta in casa di un ottimo Ales e permette alle inseguitrici di avvicinarsi.

Il Lunamatrona batte l’Arcidano (2-1) e ora si trova a -2, la Calmedia liquida il Villaurbana (8-1) e sale a -3. Si fa sotto anche il Marrubiu che, dopo la vittoria sulla Folgore Oristano, torna tra le prime della classe.

L’ultima gara

Dopo la vittoria del girone D, conquistata aritmeticamente una settimana fa, il Bortigali perde in casa della seconda della classe Phiniscollis e si prepara per la festa di questa settimana tra le mura amiche: l’ultima gara del campionato per la battistrada è in programma nel prossimo weekend in casa contro l’Atletico Sarule. Nel girone E passo falso dello Tzaramonte, che non va oltre il pari in casa del Tergu (1-1) e alimenta le speranze delle dirette inseguitrici Sporting Paduledda e Atletico Sorso. Lo Sporting ha infatti battuto il fanalino di coda 3 Stelle per 7-0 e, grazie all’ottima vena realizzativa del suo attaccante Federico Fresi (20 reti in stagione), punta alla vetta: «Siamo una squadra che proviene dai tornei amatoriali, è la seconda stagione che partecipiamo alla Terza categoria», spiega il presidente Alberto Areddu, «dopo gli ottimi risultati ottenuti tra gli amatori abbiamo pensato di affrontare i campionati federali. L’anno scorso, il primo, ci siamo piazzati al quinto posto e adesso puntiamo al vertice e alla promozione diretta. Siamo una società giovane e ambiziosa, cercheremo di vincere il campionato. Il gruppo è ottimo, motivato e ci spinge a puntare in alto».