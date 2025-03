Sacro e profano  nei luoghi di Efisio martire 

È da lì, dalla storica Casa Ballero di Giorgino, che ha inizio il cammino del simulacro di Sant’Efisio verso Nora: è la prima tappa del lungo pellegrinaggio, ed è da lì che parte anche l’incontro dedicato a “I paesaggi di Sant’Efisio”. Nella dimora storica Efisio smette gli “abiti di città” per indossare quelli “da viaggio”, e lascia gli ori in custodia. Li riprenderà tre giorni dopo, il 4 maggio, per rientrare nel capoluogo, a Stampace. Domani sera, dalle 17 alle 19.30, la casa patrizia che da due secoli accoglie il simulacro del martire guerriero, ospiterà uno degli appuntamenti di “Pomeriggi di paesaggi” organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari.

I saluti

Introdotto e coordinato da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del consiglio di amministrazione dei Musei nazionali, l’incontro sugli scenari di Sant’Efisio si aprirà con i saluti di Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali, e di Maria Francesca Chiappe, assessora alla Cultura, Spettacolo e Turismo del Comune di Cagliari.

Il confronto

A esplorare i temi del sacro e del profano legati alla festa, interverranno: Gianluca Palla, funzionario dell’Agenzia del demanio, Benedetto Ballero, discendente di Michele Ciarella (il conte che promise perpetua accoglienza al santo), monsignor Mario Ledda, cappellano dell’Arciconfraternita del Gonfalone di San’Efisio a Cagliari, Susanna Paulis, antropologa e funzionaria dell’amministrazione regionale, infine la parola andrà a Maria Passeroni, storica dell’arte, e Michele de Laurentis, demoetnoantropologo, entrambi funzionari della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna.

Come spiega con precisione Maria Antonietta Mongiu, l’obiettivo dell’incontro è approfondire i vari aspetti del pellegrinaggio che dal 1657, ogni anno, rende omaggio al santo che liberò Cagliari dall’epidemia di peste. Lungo ottanta chilometri, dal capoluogo a Nora, il cammino di Sant’Efisio attraversa diverse tipologie di paesaggio sia naturale sia antropologico. Un alternarsi di contesti segnati dalla liturgia e dalla devozione che accomuna i pellegrini accorsi da tutta l’isola, e anche da oltremare. La coralità degli interventi intende restituire le molte sfaccettature del rito, il cui filo conduttore è il sacro e le sue varie espressioni.

