Sacro Cuore, un anno di cantieri 

Il quartiere Sacro Cuore si fa bello. Da questa mattina gli operai dell’impresa Alberghina verde ambiente di San Gavino Monreale sono al lavoro per dare una nuova immagine all’area sud-orientale della città, quella che dagli anni Cinquanta gli oristanesi conoscono come “Corea”. L’intervento, finanziato con un milione 900mila euro attraverso la missione 5 del Pnrr, punta a riqualificare le aree destinate ad aggregazione sociale, mettendo un punto al degrado urbano.

L’incuria

Riflettori puntati sulle aree verdi, oggi per buona parte in completo stato di abbandono. Esempio emblematico la zona di via Dorgali, qualche mese fa al centro di un’interpellanza del centrosinistra.

«I giardinetti sono semplicemente spazi di terra battuta delimitati dal cemento, i residenti chiedono maggiore attenzione», denunciava la prima firmataria Maria Obinu. Da oggi parte il cantiere.

Gli interventi

«Il progetto - osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - punta a restituire decoro all’intera area del Sacro Cuore, con marciapiedi nuovi nella via Sorgono e nove micro aree che saranno completamente messe a nuovo».

Il progetto, realizzato dal raggruppamento temporaneo di professionisti Gianmarco Manis – Tecnolav Engineering srl, interesserà tra le altre le vie Tempio, Carbonia, Risorgimento, Santu Lussurgiu, Milis, Laconi, Sorgono e la piazza del Sacro Cuore e prevede la realizzazione di aree pedonali e la sistemazione degli spazi verdi esistenti.

A completare il tutto, anche nuovi elementi di arredo: fontanelle, cestini e aree giochi per i più piccoli. Per ottimizzare i consumi, e in una logica ecosostenibile, sarà realizzata l’illuminazione con lampioni a Led.

La storia

L’intervento è rientrato per un soffio tra quelli finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: lo scorso luglio il Comune aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori invitando dieci operatori tra quelli che avevano manifestato interesse. L’offerta economicamente più vantaggiosa si era rivelata quella dell’impresa Alberghina verde ambiente che aveva presentato un ribasso del 19,23 per cento sull’importo a base di gara. Totale complessivo dell’aggiudicazione, Iva compresa, un milione 355mila euro.

Tempo utile per completare i lavori compresi nell’appalto, 365 giorni: un anno per regalare ai cittadini Sacro Cuore un quartiere da vivere con nuovi punti d’incontro e socializzazione.



