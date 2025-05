Sacro Cuore, riqualificate quattro piazze 

Una rigenerazione del quartiere di Sacro Cuore che è più forte anche dei teppisti che qualche giorno fa hanno compiuto un raid ingiustificabile. «Quattro aree tra le vie Dorgali e Milis sono state prese in consegna dal Comune – annuncia il sindaco, Massimiliano Sanna – Si tratta di spazi riqualificati, valorizzati e resi fruibili, inseriti in un intervento complessivo da un milione e 900mila euro, che prevedeva la riqualificazione dell’area compresa tra le vie Tempio, Carbonia, Risorgimento, Santulussurgiu e la piazza del Sacro Cuore». «Il lavoro dei progettisti si è concentrato sulla sistemazione degli spazi destinati all’aggregazione sociale, da tempo in stato di abbandono, con la creazione di aree pedonali, spazi verdi, elementi di arredo urbano e la piantumazione di prati, essenze arboree e cespugli, con percorsi pedonali integrati», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. Resta l’amaro in bocca per quel raid teppistico ancor prima dell’inaugurazione di una piazza: «È inaccettabile – dichiarano Sanna e Prevete – che interventi pensati per migliorare la qualità della vita dei cittadini vengano compromessi da comportamenti incivili. Purtroppo la stessa cosa sta accadendo anche in altri punti appena riqualificati». ( m. g. )

