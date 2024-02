Sacro Cuore, piace il teatro amatoriale 

Miete successi l’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore. Nei giorni scorsi in seguito alla partecipazione alla rassegna “Teatro al Cubo” di San Gavino Monreale, sono stati premiati Giorgia Siddi; come miglior attrice protagonista, ex-equo per migliore attrice non protagonista a Anna Paola Pani e Maria Antonietta Usai e premio per la migliore opera rappresentata a “Sa bingia de Sidoru” di Raffaele Fanti.

«Questi premi costituiscono indubbiamente un riconoscimento del lavoro di tutti i componenti della compagnia che, pur nella sua dimensione amatoriale, si dedica con costante impegno a proporre la migliore qualità al pubblico che ci segue», spiegano dall’associazione. La compagnia è stata istituita oltre trent’anni fa e da allora si dedica al teatro in lingua sarda. Era stata poi formalmente costituita nel 2007. Ne fanno parte attualmente 21 soci.

Ed è dal 2011 che l’associazione Teatrale Sacro Cuore promuove, organizza e realizza, nel teatro parrocchiale Sacro Cuore la rassegna teatrale in lingua sarda denominata “Aici, tanti po’”. In tutte le edizioni la rassegna ha costantemente registrato una grande affluenza di pubblico, con il tutto esaurito nei circa 300 posti a sedere disponibili.

