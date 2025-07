Sacro Cuore, nasce il rione  dei bambini  

Un rione per i bambini della città. Grazie all’unione di Comune di Nuoro, Palc e Lariso, nasce “Il rione dei bambini”, un insieme di attività ludico-educative gratuite per i bambini del quartiere Sacro Cuore.

Le attività cominceranno mercoledì 9 e, per ora, è programmata sino all’8 agosto. I cortili del quartiere e la sede Palc si trasformeranno in un vero e proprio laboratorio per i piccoli tra i 4 e gli 11 anni tra ecologia, giochi creativi, cucina, giocoleria e yoga. In previsione anche le “bombe di semi” con argilla, terra, acqua e semi che una volta essiccate saranno piantate nelle aree verdi del rione, ma anche banchetti per gli uccellini con gli esperti per imparare a riconoscere i suoni naturali e artificiali, i colori, le specie. I bambini realizzeranno anche il loro primo erbario con foglie e disegni delle piante del quartiere, e creeranno una mangiatoia per le farfalle. Ascolteranno storie di fantasia sugli alberi e sceglieranno un albero o una pianta a cui donare un volto con acqua e semola. I piccoli si cimenteranno inoltre nella realizzazione di un inchiostro magico con la curcuma, prepareranno le merende grazie a un laboratorio di cucina, svilupperanno la consapevolezza, l’empatia e la pace interiore attraverso lo yoga, e conosceranno il mondo del circo, mimo e equilibrismo con i professionisti e l’uso degli attrezzi. ( g. pit. )

