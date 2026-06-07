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08 giugno 2026 alle 00:50

Sacro Cuore, festa da domani a sabato 

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Prenderà il via domani con il triduo, una delle feste più attese, quella di Sacro Cuore. Il programma prevede fino a giovedì alle 18 il rosario e alle 18,30 la messa presieduta domani da padre Simone Bruno, mercoledì da don Davide Ambu e giovedì da don Antonello Piras a cui seguiranno, tutti e tre i giorni, le meditazioni. Sempre giovedì prenderanno il via anche i festeggiamenti civili con l’animazione per i bambini con maxi gonfiabili e alle 21,30 lo spettacolo con il mago Frack “Una magia per riaccendere un sogno”.

Venerdì è il gran giorno della processione. Si comincia con la messa in onore del Sacro Cuore alle 18 celebrata dal vescovo di Iglesias monsignor Mario Farci. Subito dopo partirà il corteo con il simulacro che attraverserà le vie del quartiere per poi tornare nel sagrato dove alle 21 ci sarà la serata organizzata dall’associazione Froris de beranu con Emanuele Garau in “Tempus de ballu sonos e cantos de Sardegna”.Si prosegue poi sabato con l’animazione per i bambini con i maxi gonfiabili dalle 17,30 e alle 21 con l’associazione teatrale amatoriale Sacro Cuore che presenta “Guefu e muscau” commedia in due atti in sardo campidanese. Durante le giornate dei festeggiamenti nel cortile parrocchiale saranno allestiti stand di alimentari a artigianato.

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