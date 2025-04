Sacro Cuore, è tempo di rinascita 

Lo stile è più o meno lo stesso che contraddistingue gli interventi realizzati nelle piazze Pintus, Manno e Mariano: piccole aree verdi racchiuse tra camminamenti in cui il grigio del basalto è messo in risalto dal bianco del granito, con arredi essenziali ma accoglienti.

Stavolta, però, a cambiare volto è una parte del quartiere Sacro Cuore, quello che gli oristanesi più “datati” identificano come “Corea” e che negli ultimi anni ha subito un lento e continuo degrado.

La riqualificazione

Sotto il generoso ombrello del Pnrr ha trovato posto anche la riqualificazione dell’area compresa tra le vie Tempio, Carbonia, Risorgimento, Santu Lussurgiu e la piazza del Sacro Cuore, sede della chiesa parrocchiale. E ora la lenta trasformazione finanziata con un milione 900mila euro nell’ambito del progetto per la Rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali inizia a dare i suoi frutti. «Siamo a buon punto - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - i lavori procedono su più fronti. C’è ancora da completare l’illuminazione, che sarà garantita con elementi Led».

Gli interventi

In tutto nove aree: tre in via Milis, dove una prima zona schermata da una siepe continua è stata pensata per favorire la lettura. Una seconda porzione è destinata ai più piccoli, con altalene e scivoli, mentre la terza, con una grande panca rettangolare, si propone come punto di incontro intergenerazionale.

In via Sorgono la trasformazione è già evidente. «Qui la priorità era dare una risposta ai problemi di mobilità pedonale con la demolizione, il rifacimento dei marciapiedi e l’introduzione di rampe in corrispondenza degli attraversamenti pedonali per rispondere alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche».

Un primo slargo di 850 metri quadrati racchiuso tra edifici è accessibile da un unico vialetto che, attraverso un percorso circolare, consente di accedere alle residenze. In una seconda area è stata ridisegnata la viabilità sottraendo all’asfalto spazio destinato al verde, mentre una terza piazza di 790 metri quadrati accoglie una grande panca rettangolare.

Gli ultimi interventi in progetto ricadono su via Laconi, confine tra il quartiere di Sacro Cuore e la viabilità al suo contorno. Qui le alberature già presenti sono al centro di un intervento manutentivo.

Impianti intelligenti

Per gli impianti di irrigazione e quelli di illuminazione l’imperativo è il risparmio energetico: nel primo caso sono previsti sensori per l’interruzione dell’irrigazione in caso di pioggia e rilevatore di flusso, per il rilevamento delle perdite idriche in rete. I corpi illuminanti, scelti per valorizzare ogni area, si divideranno in pali a singola emissione, faretti segnapasso e Led strip con sorgente bianco caldo.

Palazzi fatiscenti

Una ventata d’aria fresca per il quartiere molto popoloso, anche se il contesto è ancora troppo sofferente. Le belle piazze ripulite da un lato, dall’altro le pareti annerite da muffa e infiltrazioni dei palazzoni di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Area che da anni reclamano interventi manutentivi.

Che diventano sempre più urgenti perché se è giusto rendere vivibili le aree pubbliche di un quartiere è doveroso rendere salubri gli appartamenti di chi ci abita.



