Sacro Cuore, da domani a domenica quartiere in festa  

La città si prepara a festeggiare il Sacro Cuore. Anche quest’anno è stato messo su un ricco programma di celebrazioni religiose e iniziative civili nel sagrato e nel teatro. Si comincia domani alle 18,30 con il santo rosario seguito dalla messa con la messa di apertura del triduo e discesa del simulacro. Mercoledì e giovedì alla stessa ora rosario e messa. Giovedì si aprono anche i festeggiamenti civili con la serata musicale alle 21,30. Venerdì alle 8 e alle 10 la messa.

Poi alle 17,30 il rosario e alle 18 la messa seguita dalla processione che da piazza Sacro Cuore passerà per le vie Prati, Iglesias, Chiesa, Tavolara, Panzini, Manara , Pessina, Perdalonga, Pindemonte, Monti, De Cristofori e Bellieni per poi fare ritorno in piazza Sacro Cuore. Sempre venerdì dalle 21, 30 XVI edizione della rassegna Sacro Cuore organizzata dall’associazione Froris de Beranu; canti e balli in piazza “A moda mia” con Emanuele Garau. Sabato ancora rosario e messa e alle 21,30 “Sa Bingia de Sidoru”, commedia in lingua sarda campidanese, scritta da Raffaele Fanti a cura dell’associazione teatrale Sacro Cuore. Gran finale domenica alle 21, 30 con il Coccoroccocoro, serata finale con i bambini e estrazione dei numeri della lotteria di Sacro Cuore. Alle 10,30 la messa con gli ammalati.

