Sacro Cuore, c’è la badante di quartiere 

Nel quartiere del Sacro Cuore arriva la badante di quartiere grazie al progetto Palc periferie e la collaborazione della cooperativa Progetto Uomo. Si tratta di un servizio di assistenza a domicilio nel quartiere che offre supporto concreto e personalizzato per anziani, persone disabili o parzialmente autosufficienti, che necessitano di aiuto per piccole faccende quotidiane, pasti, cura della casa, compagnia, spese, pratiche burocratiche.

Le azioni

Le attività prevedono una assistente sociale allo sportello e assistenza a domicilio con operatori socio sanitari e assistenti familiari. «Si tratta di un'altra azione sperimentale del progetto Palc - dice Silvio Obinu di Lariso -. L'assistente sociale riceverà gli utenti al nostro spazio Palc il martedì dalle 15 alle 18 e darà informazioni sulle normative del settore. Sarà una sorta di antenna di quartiere che dialogherà con il settore Servizi sociali del Comune». Il servizio a domicilio sarà svolto in collaborazione con la cooperativa Progetto uomo. Il servizio rileverà situazioni con bisogni specifici nel quartiere e potrà rafforzare la relazione con il sistema dei servizi offerti dal Comune e dagli altri enti. È stato attivato già dal 26 agosto nello sportello sociale dello spazio Palc in via Lombardia, angolo via Martiri della Libertà.

Una mano alle famiglie

Ci si può recare in sede anche solo per richiedere informazioni. Il supporto ha l'obiettivo di fornire una mano in più alle famiglie e ai singoli che, spesso, incontrano numerose difficoltà nella periferia della città, anche e solo per le azioni quotidiane. «Nei Comuni di queste dimensioni, diventa sempre più difficile individuare i bisogni delle persone, per questo il servizio (che intendiamo ampliare) sarà un'antenna dei Servizi sociali del Comune, senza sostituirsi a nessuno - spiegano da Palc periferie -. Siamo pronti, tramite l'assistente sociale, a raccogliere le varie situazioni e in particolare quelle di bisogno non riconosciute o "difficili da raggiungere". Il servizio aiuta a orientare anche sulle misure come la legge 104 e la legge 162. Oltre a portare avanti la nostra missione principale, ovvero quella di ottenere quartieri più solidali e uniti, dove ognuno si sente accolto, a casa, anche dopo i servizi e gli interventi socio assistenziali».

Un altro passo avanti per Palc periferie e Lariso, attivi da anni per ridare vita e servizi nei quartieri più lontani e isolati.

