Sacro Cuore, al via i lavori di restauro 

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di sistemazione della facciata della chiesa di Sacro Cuore nell’omonimo quartiere. L’intervento riguarda attualmente la parte su via Silvio Pellico dove si trova l’oratorio.Si proseguirà poi dall’altro lato su via Negri e soltanto per ultimo si procederà al rifacimento dei muri della facciata principale dove c’è l’ingresso della chiesa.

I lavori rientrano in un progetto generale di riqualificazione.Interventi che avevano già interessato tempo fa anche la basilica di Sant’Elena e che riguardano ora la chiesa di Santo Stefano dove è previsto un restauro più massiccio che, grazie anche al contributo dei fedeli, prevede una serie di vari step che andranno avanti fino al 2030.In centro invece si attende il via dell’intervento nell’antica chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero comunale, rimasta chiusa durante l’edizione di Monumenti aperti e che ha urgente bisogno di lavori.

