Sacrifici e rinunce nei supermarket «Pasta, olio e carne solo in offerta» 

Davanti al bancone della carne, una signora controlla attentamente peso e prezzo di quella più conveniente. Poco più avanti due anziani coniugi discutono se acquistare le pesche o le susine «entrambe oggi non possiamo», dicono, «abbiamo comprato altri prodotti più urgenti».

Al banco frigo, invece, una mamma cerca di convincere il figlio a prendere lo yogurt in offerta «è più grande e più buono», gli dice mentre lui, imbronciato, tiene stretto tra le braccia il suo preferito.

Intanto nel reparto dedicato all’olio c’è addirittura chi si passa dritto: «forse è meglio comprarlo direttamente dai produttori locali: un litro costa 10 euro», afferma Lorenza Piseddu, casalinga. Da un supermercato all’altro le scene sono tutte uguali: ricerca zelante dell’offerta, controllo scrupoloso dei prezzi e un’attenzione particolare a non acquistare «più dello stretto necessario».

Sopravvivenza

Il costo della spesa insomma continua a lievitare, mentre i carrelli sono sempre più vuoti e, offerte e App diventano le migliori alleate dei sardi. «Io ne ho due e prima di andare a fare la spesa controllo quali siano i supermercati che hanno prodotti a prezzi accessibili e cerco di andare a colpo sicuro, anche se non sempre poi si trova tutto», spiega Simona Bombacci, 59 anni. «Ci sono prodotti che hanno subito un rincaro assurdo, come, per esempio, il latte, io compro solo quello in offerta, ma prima lo trovavo anche a meno di un euro, oggi, invece, è impossibile», aggiunge la donna mentre sul carrello mette la pasta preferita.

«Un euro e 49 centesimi al chilogrammo è un buon prezzo. Non posso fare la scorta perché devo andare a Firenze, altrimenti ne avrei approfittato. L’olio? Ho sempre acquistato quelli di marca, ma se prima si potevano trovare a 6 euro in offerta, oggi prenderlo a 8 euro è già un miracolo. Insomma con 30-40 euro ormai non si compra più nulla».

Carrelli vuoti

Tra i prodotti che hanno più risentito dei rincari ci sono proprio quelli essenziali come pane, pasta, frutta e verdura, olio, latte, zucchero e affettati. E proprio gli ultimi tre sono la sorpresa amara per i consumatori. Il prezzo del latte a lunga conservazione se è intero oscilla tra l’1,65 e l’1,85 euro al litro. Si risparmia qualche centesimo se si acquista quello parzialmente scremato, circa 1,59 euro, mentre si rischia il salasso se si compra quello ad alta digeribilità, il cui prezzo ruota intorno ai due euro.

“Oro verde”

La musica non cambia per l’olio: 8-10 euro al litro per quello extravergine d’oliva. Mentre un etto di prosciutto crudo stagionato arriva a costare anche 4 euro. «L’olio che costa meno di 8 euro non è né puro né buono: quello oggi in offerta è il prezzo pieno di una volta», sentenzia Olga Deiana, «io tutto quello che ha una lunga scadenza lo compro in offerta e lo conservo in cantina, mentre per la frutta e la verdura vado al mercato rionale o da Coldiretti: costano meno e sono più buone . Mi faccio dare anche quella molto matura così, invece di comprarla preparo la marmellata per i nipoti, risparmio anche in questo».

Olio, pasta, latte, ma anche il prosciutto crudo sono ormai un lusso, ma anche quegli alimenti a cui i sardi cercano di non rinunciare.«Ah io preferisco la mortadella», commenta Mimma Meloni, cercando di sdrammatizzare. «L’olio buono “costicchia”, al supermercato quando è possibile facciamo le scorte, altrimenti arrivare a fine mese non è facile, ma dobbiamo pur sempre mangiare».

Tour dei mercati

Ma c’è chi, nonostante il caro benzina, preferisce fare la spesa in più negozi. «Ormai non compro più in un solo punto vendita e questo mi costringe a dedicare molto tempo alla spesa», sottolinea Rita Atzori, «non sempre il prodotto di marca finisce sul carrello, ma cerco quelli alternativi che rientrano nei gusti dei miei figli. Anche se per loro il latte di marca lo prendiamo in un discount dove costa sempre qualche centesimo in meno, mentre noi, in un altro, compriamo quello equivalente».

Se prima, però, al discount si risparmiava, oggi c’è chi assicura che i prezzi non sono più convenienti come una volta : «anche qui è aumentato tutto. Olio e frutta meglio acquistarli dai produttori privati, per il resto dove si può si cerca di risparmiare», evidenzia Enrico Mingoia in fila alla cassa.

Vicino a lui, Andrea Cocco, annuisce mentre dal carrello scarica affettati preconfezionati, pesce surgelato, gelati e frutta sciroppata: «La freschezza ormai è diventata un lusso, bisogna fare delle scelte, così riusciamo ad arrivare a fine mese: ai bambini non manca comunque il gelato per merenda».

RIPRODUZIONE RISERVATA