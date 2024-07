Sacralità in musica: grandi emozioni ieri notte a Bonaria 

Grande successo ieri notte a Cagliari alla basilica di Bonaria per “Mama, Fiza e Isposa de Su Segnore”, concerto di musica sacra organizzato da 4Dharma, società benefit impegnata nella rigenerazione degli spazi urbani. A esibirsi sul sagrato della basilica sono stati 50 coristi della Diocesi di Roma accompagnati da 40 musicisti del Conservatorio di Cagliari e diretti dal maestro monsignor Marco Frisina, sacerdote, biblista e compositore di fama internazionale.

Strumento di ascolto e cura per il Creato, la musica (in diretta su Videolina) è stata così preghiera ma anche fonte di ispirazione e nutrimento per l’anima, rafforzando, nella bellezza del canto e delle note, il senso di Comunità, condivisione e gioia che per una intera serata sono stati filo conduttore. Quindici i brani interpretati, tra cui “Deus Ti Salvet” rielaborato per coro e orchestra e cantato da una voce solista sarda, quella del tenore Giansilvio Pinna. Presentato per la prima volta anche l’inedito brano del maestro Frisina “Christ is My Hope”, dedicato al Giubileo dei giovani. L’evento ha rappresentato anche un omaggio al ricordo di don Alberto Pistolesi, amante della musica e promotore di momenti di condivisione, che in questi giorni avrebbe festeggiato i suoi 45 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA