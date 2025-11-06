Sacra Famiglia, barche sfrattate 

Le piccole gite, le battute di pesca, la quotidianità di vivere il mare: il prezzo della riqualificazione del quartiere Sacra Famiglia è la perdita di identità di un piccolo tratto di Golfo. Ieri l’ordine di sgombero dei natanti ormeggiati nelle banchine del Ponte di ferro è stato accolto con sorpresa e non poche polemiche dai diportisti che ora hanno dieci giorni per portare via le proprie imbarcazioni, pena un’onerosa sanzione. Dopo lo smantellamento della Marina della Sacra Famiglia - sempre per via del progetto ITI che in quell’area vede la realizzazione di pista ciclopedonale, zone verdi, skatepark e bar con annesso osservatorio per birdwatching - a cui due anni di battaglia a colpi di carte bollate non sono serviti per riavere la concessione, ora è il turno della mini flottiglia davanti ai giardinetti delle case popolari a dover abbandonare le banchine.

Le proteste

L’area, demaniale, è attualmente in consegna al Comune. «Cosa faremo adesso, ancora non lo sappiamo con certezza– a parlare è Carlo Derosas, uno dei tanti diportisti - vedremo se si riuscirà a costituire un piccolo gruppo e fare una dimostrazione pacifica. Avevamo il presentimento che qualcosa sarebbe successo, nell’aria circolava voce di questo sgombero ma nel frattempo speravamo che avessero individuato un’altra area per noi e per i pescatori che con quelle barchette ci lavorano e ci vivono. Invece è arrivata la Capitaneria. Non chiediamo un’alternativa con arroganza, il Golfo non ha mille posizioni a disposizione ma, ad esempio, esiste una zona tra il Porto industriale e l’ex Granitsarda che richiederebbe mini interventi per poterci ospitare». Soluzioni che tardano ad arrivare anche per i 140 soci della Marina della Sacra Famiglia, con la possibile ricollocazione nei pontili dell’Acli Circolo diportisti Olbiesi, al Molo 1 Bis, che, al momento, resta solo un’ipotesi. E se l’attuale sgombero totale dell’area di Mogadiscio parrebbe avere acceso non poche discussioni all’interno della Port Authority (tra i contrari e favorevoli), per la Marina della Sacra Famiglia è chiaro che i due progetti avrebbero potuto convivere. «Nati dieci anni fa con il plauso di tutti, ora ci hanno mandato via, con motivazioni pretestuose e false – dice il presidente Giovanni Brocca. La verità è che non c’è più posto per noi e per le tradizioni marinare di una intera città». L’amministrazione, interpellata, per ora non risponde.

