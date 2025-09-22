Sacra Famiglia, 160 bambini senza campo 

“Sbattuti fuori dopo 34 anni, lasciando senza campo 160 bambini”. È grande l’amarezza della Sacra Famiglia dopo che il Comune ha assegnato la gestione della struttura sportiva di viale Adua alla Marzio Lepri, vincitrice del bando. «Troviamo illegittima la rescissione del contratto - afferma Daniele Deiana, presidente dell’associazione - oltretutto avvenuta due mesi prima della conclusione. Abbiamo chiesto l’accesso agli atti e andremo fino al Tar». L’impianto era in comodato d’uso alla Sacra Famiglia dal 1992. «Al tempo c’era la giostra ed era pieno di tossicodipendenti, e ora è un fiore all’occhiello anche grazie ai nostri investimenti». Deiana ricorda come i progetti che hanno portato alla rigenerazione del campo, ora in erba sintetica, siano loro e che, lo scorso giugno, avevano presentato un progetto da 200mila euro per una ulteriore riqualificazione. «Ma non l’hanno neanche calcolato», sottolinea. Sono diversi i punti del bando che vengono contestati come l’aver ignorato una gestione ultratrentennale, e aver invece dato grande valore nel punteggio al numero di atleti e campionati disputati da chi ha prevalso. «Noi lavoriamo nel sociale. Il 30 % dei nostri bambini non sono in grado di pagare nulla e ci pensiamo noi». Piccoli che ora non sanno dove giocare. «Questa è una violenza», conclude Deiana.

