S’Acqua cotta, una ferita nello scontro 

Incidente stradale Ieri, lungo la strada statale 196 tra Villacidro e Villasor, all'incrocio di S'Acqua Cotta, teatro spesso di scontri anche mortali. Intorno alle 18, una Fiat 600 e un camper sono entrati in collisione e a causa dell’impatto il camper si è ribaltato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per liberare le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Fortunatamente, non ci sono state vittime.

Nella Fiat 600 viaggiavano tre donne. Dopo aver valutato le loro condizioni, i soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare una donna, Claudia Ferrau, alla guida dell'auto, in codice rosso all'ospedale Brotzu. La passeggera seduta accanto a lei, insieme alla bambina, sono state invece trasportate in codice giallo al pronto soccorso di San Gavino per alcuni traumi, secondo quanto comunicato dai soccorsi di Decimomannu e Villacidro, arrivati sul posto. Tuttavia, non sembrano essere in pericolo di vita. Illesi i passegeri del camper, turisti di L’Aquila. (g. g. s.)

