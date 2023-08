S’Acqua Cotta, scontro camper-auto 

Un’altro incidente, l’ennesimo nell’incrocio “maledetto” di S’Acqua Cotta. Un incidente spettacolare con una ferita ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più. Nel pomeriggio un camper, condotto di Maurizio Loi di Macomer che percorreva la Statale 293 in direzione Vallermosa non si è fermato allo stop.

La “casa mobile” è stata colpita sul lato destro da una Bmw guidata da Sebastiano Usai di Villacidro che andava proprio verso il centro del Medio Campidano. L’impatto è stato violento: ad avere la peggio una delle occupanti del camper, Angelica Loi, che è stato portato in ospedale dove è stata operata per l’asportazione. Praticamente illese, invece, le altre persone coinvolte nell’incidente.

Questa volta l’incidente non ha avuto gravissime conseguenze. Ma quel tratto di strada resta particolarmente pericoloso. E non si vedono miglioramenti all’orizzonte. Sono trascorsi poco meno di tre mesi da quando sono stati consegnati i lavori per l’incrocio nel quale dovrebbe essere realizzata la rotonda tra le Statali 196 (quelle che collega Villacidro con Villasor) e la 293 che unisce Vallermosa con Samassi).

Ma, già dall’inizio del mese, i residenti di quei centri hanno iniziato a protestare perché, nonostante l'Anas abbia consegnato i lavori all’azienda che si è aggiudicata l’appalto, non avevano ancora visto all’opera alcun operaio. Un ritardo incomprensibile che ha fatto infuriare i sindaci dei centri interessati.

