S’Acqua Cotta, lavori finiti nell’incrocio tra le due Statali 

«Anas ha concluso i lavori per la realizzazione della rotatoria in località “S’Acqua Cotta”, a Villacidro in provincia di Sud Sardegna». L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale della società che ha eseguito l’opera tanto attesa. L’intervento, del valore complessivo di un milione di euro, ha consentito la messa in sicurezza dell’intersezione tra le statali 196 e 293, teatro di numerosi incidenti stradali anche mortali. «La realizzazione della rotatoria consente di innalzare gli standard di sicurezza nell’intersezione tra le due statali», si legge nel comunicato. I lavori, sollecitati a più riprese, erano stati al centro anche del “Question time” alla Camera in seguito all’interrogazione presentata dal deputato di Arbus Gianni Lampis. In quell’occasione erano stati assicurati tempi certi per l’apertura del cantiere che era arrivata nel settembre scorso. Ora, a dieci mesi dall’inizio delle opere, è arrivata la chiusura del cantiere.

Soddisfatto il sindaco di Villacidro Federico Sollai: «Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo traguardo atteso da oltre 15 anni, dopo tante tragedie che sono avvenute in quel luogo. Si è trattato di un impegno corale manifestato da questa ma anche dalle amministrazioni precedenti che si sono avvicendate e hanno dato il loro contributo», dice al telefono il primo cittadino.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di circa un milione di euro e ha garantito una maggiore sicurezza alla viabilità tra Villacidro, Villasor e il resto del Campidano. ( l. d. )

