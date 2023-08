S’Acqua Cotta, i lavori non decollano 

Dopo 60 giorni dalla consegna dei lavori al famigerato incrocio di S'Acqua Cotta, a Villacidro, nemmeno l’ombra di un cantiere per realizzare la rotatoria tra le Statali 196 (Villacidro-Villasor) e 293 (Vallermosa-Samassi). All'indomani dell'ennesimo incidente, cresce l'indignazione e la rabbia tra i sindaci dei comuni a ridosso delle due importanti arterie. Solo pochi mesi fa - era il 13 marzo - avevano posto la loro firma in approvazione al progetto esecutivo Anas per la realizzazione della rotatoria, opera inseguita per lunghi anni. Dopo la consegna da parte di Anas dei lavori all'impresa esecutrice, assistono increduli e sconfortati a un ritardo difficile da comprendere.

La protesta

«Tutte le settimane sento l'Anas e il responsabile del cantiere per sollecitare l'inizio dei lavorii – spiega il sindaco di Villacidro, Federico Sollai – assieme a loro il 15 giugno ho condotto un sopralluogo , affrontando le criticità che potevano derivare dall'attraversamento dei terreni e risolvendo ogni difficoltà di tipo logistico. Se avessero avviato il cantiere e almeno predisposto la segnaletica per tempo, probabilmente la pericolosità dell'incrocio sarebbe risultata più evidente anche a chi non lo conosce, come per esempio i turisti coinvolti negli ultimi incidenti».Gli fa eco il sindaco di Vallermosa, Francesco Spiga: «Stiamo rasentando il ridicolo: è tutto già appaltato, tutti i vincoli sugli usi civici sono stati risolti dal comune di Villacidro, nulla impedisce la partenza del cantiere. Siamo ormai ad agosto e con l’aumento del traffico turistico aumentano anche gli incidenti: chiediamo l’inizio dei lavori immediato».

I ritardi

Da Villasor, il sindaco Massimo Pinna ribadisce: «Un ritardo inaccettabile. Si sta perdendo tempo e anche la pazienza: riceviamo continue sollecitazioni da parte degli automobilisti affinché si intervenga. Non bastano i grandi annunci: dopo vent'anni di battaglie attendiamo finalmente i lavori». Per la sindaca di Samassi, Maria Beatrice Muscas: «Non sappiamo se dal punto di vista burocratico ci sono stati degli intoppi, ma l'Anas che ha la vigilanza sui lavori consegnati sicuramente conosce bene la situazione. Noi sindaci possiamo solo auspicare che questa rotonda abbia finalmente luce». Chiede un intervento rapido anche Giuseppe De Fanti, sindaco di Guspini: «Non ci interessano le giustificazioni: crederemo solo a fatti tangibili».

La politica

«I lavori sono assolutamente prioritari – dice la consigliera regionale Rossella Pinna – le nostre comunità hanno già pagato un prezzo enorme in termini di vite umane e di sofferenza. Anche un solo giorno di ritardo non è più tollerabile. Solleciterò l’assessore regionale affinché intervenga su Anas». Interviene sui ritardi anche il deputato arburese Gianni Lampis: «Dopo due mesi di ingiustificato e ingiustificabile ritardo parrebbe che le motivazioni siano riconducibili ai numerosi cantieri in fase di realizzazione a cura dell'impresa con cui Anas ha sottoscritto un accordo quadro. Se così fosse, si tratterebbe di un'umiliazione per le istituzioni e i cittadini del nostro territorio. Nei prossimi giorni solleciterò per l'ennesima volta il Ministero».

