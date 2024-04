Sacerdoti anti Bergoglio, il Papa indaga su Sassari 

Lo aveva scritto a fine 2023 l'arcivescovo di Sassari che qualcosa non andava, richiamando tutti all'ordine Gianfranco Saba era stato molto chiaro: «Una seppur minima e facilmente individuabile frangia di clero vive il proprio ministero in forma individualistica e autoreferenziale, nell’aperto e talvolta ostinato rifiuto di aderire, con religioso ossequio, così come dovuto e promesso, al Magistero della Chiesa e alle norme e disposizioni che ne regolano la vita e la missione. Creando scandalo e disorientando il Popolo di Dio affidato alle loro cure, con atteggiamenti e azioni che ledono quell’unità indispensabile per l’opera evangelizzatrice». E alla “frangia minima e individuabile” ora è stata dedicata una nuova iniziativa, questa volta disposta direttamente da papa Francesco. Una visita “bonaria”, una ricognizione, affidata al cardinale Arrigo Miglio, nell'arcidiocesi di Sassari. Un'attività condotta nella massima riservatezza, come è nelle abitudini e prassi della Chiesa senza “scandalo” e con ampiezza di tematiche e valutazioni. Ma di fatto si tratta una pre-indagine per fare il punto della situazione nella comunità guidata da Gianfranco Saba.

L’istanza a Francesco

Stando a indiscrezioni sarebbe stato lo stesso arcivescovo di Sassari a chiedere una visita apostolica, una sorta di verifica super partes per raccogliere elementi e testimonianze direttamente dal clero e da persone “informate sui fatti”, come si direbbe nelle inchieste penali. Nelle settimane scorse il cardinale Miglio ha sentito tanti e preso atto delle loro dichiarazioni. Ovviamente si parla di una attività coperta dal segreto, i risultati della visita sono arrivati a destinazione e ora si attendono le decisioni del papa.

Il decreto di novembre

Per cercare di comprendere che cosa sta succedendo nell'arcidiocesi di Sassari bisogna fare un passo indietro di qualche mese e tornare alla fine del 2023, esattamente al 9 novembre. Saba firma un atto immediatamente esecutivo che ha questo titolo “Disposizioni particolari per favorire il processo sinodale”. Il contenuto lascia pochi dubbi sulle ragioni del provvedimento e sul clima nel quale è maturato. In premessa si spiega che l'arcidiocesi richiama i suoi sacerdoti visto che «le costanti violazioni delle norme ecclesiastiche, pur articolate su vari ambiti e di differente entità in ordine alla loro gravità, sono tuttavia contrastanti con la radicalità della scelta di vita, nella speciale configurazione a Cristo, che tutti ammonisce nel richiamo all’osservanza delle norme anche minime, per non essere considerati minimi nel regno dei cieli». Parole pesanti, nette. Un duro richiamo che riguarda anche un certo “chiacchiericcio” e una fronda strisciante che non riguarda solo l'operato di Saba, ma la stessa linea di papa Bergoglio. Insomma, in alcune parrocchie del Sassarese, le scelte di Francesco non sono gradite e lo si capisce leggendo un altro passo del richiamo all’ordine del novembre di un anno fa. Le parole di Saba sono inequivocabili: «Ritengo mio specifico dovere, quale pastore di questa diletta porzione di Popolo di Dio che è in Sassari, riportare quanti se ne fossero allontanati sotto l’ala materna della Chiesa, Mater et Magistra». La “frangia minima e facilmente individuabile” è stata richiamata all’ordine per «comportamenti che non siano effettivamente ecclesiali, ostilità, contrapposizioni, resistenze e rigidità». Le contrapposizioni possono essere indicate in due grandi ambiti, uno è quello della celebrazione dei sacramenti, l’altro della gestione del patrimonio della arcidiocesi. Il fatto è che il richiamo è stato ascoltato, ma non da tutti e questo ha imposto una ulteriore iniziativa ecclesiastica. Per certi versi, infatti, un nucleo consistente della “frangia” ha rincarato la dose nella contestazione e negli attacchi, neppure tanto velati. Insomma, qualcuno è rientrato nell’alveo e altri no. Da qui, sempre stando a indiscrezioni, la visita apostolica e la pre-indagine affidata al cardinale Miglio. In realtà accompagnata da una ulteriore iniziativa, che niente ha a che vedere con l’attività dell’arcivescovo emerito di Cagliari, si parla infatti di un procedimento avviato da tempo sulla condotta di un sacerdote, per il suo atteggiamento apertamente ostile e contestatario, anche riguardo alle modalità di gestione delle risorse economiche.

La pre-indagine

Il richiamo di novembre avrebbe avuto l’effetto di rasserenare qualcuno, ma anche di irritare altri. E così la contestazione sottotraccia è ripartita. C’è chi non ha gradito le parole dell’arcivescovo di Sassari, sulle quali, invece, concordano totalmente gli ambienti più vicini a Bergoglio. E così si è arrivati alla visita di Miglio. A quanto pare i temi delle interlocuzioni con il clero e i fedeli dell’arcidiocesi di Sassari sono stati diversi, ma alcune questioni hanno avuto la priorità. Si parla, ad esempio, della divulgazione e del sostegno di posizioni ultra conservatrici della Chiesa. In passato alcune parrocchie del Sassarese hanno accolto con entusiasmo un cardinale statunitense ultra conservatore, Raymond Leo Burke. Nella liturgia sono state rilevate variazioni «non esplicitamente contemplate». A novembre Saba aveva adottato una linea molto decisa sul punto, ad esempio per quanto riguarda il rito antico della messa: «È fatto assoluto divieto di utilizzare il cosiddetto Messale di San Pio V per la celebrazione della Santa Messa».

I beni della Diocesi

Altra questione è quella dei beni e delle risorse finanziarie dell’arcidiocesi. Saba ha imposto una riorganizzazione e una razionalizzazione, anche sul piano legale. Evidentemente non gradita a tutti. L’arcivescovo aveva ricordato che spetta a lui, personalmente o mediante l’economo diocesano, vigilare “sull’amministrazione dei beni”. Stando a indiscrezioni, qualcuno ha ritenuto di utilizzare risorse dell’arcidiocesi del tutto autonomamente e senza titoli.

Ora tutto passa a Roma, ma, a quanto pare, il cardinale Miglio avrebbe già rilevato la correttezza della linea (severa e dai toni ultimativi) dell’arcivescovo di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA