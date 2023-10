Sacerdote tratto in salvo dalla Capitaneria 

Non dimenticherà tanto facilmente la brutta avventura in mare, il sacerdote di 34 anni. Fortunatamente la macchina dei soccorsi ha funzionato a dovere e dopo diverse ore di ricerche e al termine di un complesso intervento di salvataggio, il religioso è stato ritrovato in una caletta e portato con un gommone sull’arenile nei pressi di Cala Fenuggiu. Il 34enne aveva perso l’orientamento ed era rimasto bloccato in una caletta. L’allarme era scattato giovedì intorno alle 21.30 con una segnalazione arrivata all’ufficio circondariale marittimo di Bosa, sotto il comando di Alessandra Gabrini, che ha subito attivato e coordinato le operazioni di ricerca. Svolte con un mezzo della Croce rossa e un gommone privato presente in zona a bordo del quale c’era un militare libero dal servizio e una motovedetta Sar Cp 893 della Capitaneria di porto di Oristano.

Nelle ricerche via terra sono stati impegnati invece la Protezione civile, i barracelli di Bosa, una pattuglia dei carabinieri e una squadra dei Vigili del fuoco. Le ricerche sono state rese ancora più difficili dall’assenza di luce, dalla foschia e da un tratto di mare frastagliato e difficile da raggiungere. Il sacerdote è stato ritrovato in buone condizioni, molto spaventato e infreddolito. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA