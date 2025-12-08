VaiOnline
Macomer.
09 dicembre 2025 alle 00:17

Sacerdote trasferito, allarme tra i fedeli 

Appello di padre Andrea Rossi in chiesa: aiutateci, faremo il possibile 

Disagio e preoccupazione tra i fedeli di Macomer per la partenza di un giovane sacerdote. Il parroco, padre Andrea Rossi, lo ha annunciato dal pulpito, rivolto ai fedeli: «Aiutateci e cercate di venirci incontro. Da oggi siamo solo in due sacerdoti a reggere l’intero sistema delle quattro parrocchie cittadine. Non so se possiamo farcela o meno, ma la situazione ci impone di andare avanti. Ci sarà sicuramente qualche disagio, ma cercheremo di fare il possibile».

La partenza

Ieri don Leonardo Arca, arrivato cinque anni fa, ha lasciato Macomer. Si curava dell’oratorio e di tanti ragazzi. Ora è stato deciso che renderà il suo servizio come vice parroco di San Giovanni Bosco, ad Alghero. La decisione ha colto di sorpresa tutti, soprattutto giovani e ragazzi. La presenza di don Leonardo Arca, tra l’altro, garantiva le varie funzioni nelle quattro parrocchie: San Pantaleo, San Francesco, Madonna Missionaria e Santa Famiglia di Nazareth. Un trio di sacerdoti che sembrava funzionasse bene, dopo che i vecchi parroci avevano lasciato per raggiunti limiti di età.

L’attesa

Il vescovo della diocesi di Alghero-Bosa, monsignor Mauro Maria Morfino, finora non ha annunciato l’arrivo di un nuovo vice parroco. Sarebbe improbabile, vista la situazione legata alle mancate vocazioni e alla necessità di coprire tutte le parrocchie delle diocesi, come pure al fatto che Macomer ha perso un certo numero di abitanti. Spesso alle funzioni partecipano poche persone e questo potrebbe indurre i due sacerdoti rimasti, il vice parroco don Marco Saurra, responsabile della Caritas, e il parroco, padre Andrea Rossi, a ridurre drasticamente le attività.

I timori

La situazione viene vissuta con preoccupazione dall’intera comunità, perché si teme la chiusura di almeno una delle quattro parrocchie. Il vescovo Morfino ancora non ha comunicato ufficialmente una eventuale soluzione al problema di Macomer. Solo nei prossimi giorni si saprà se don Leonardo Arca, trasferito ad Alghero, verrà sostituito, oppure no. Anche il parroco di Macomer, padre Andrea Rossi, non ha parlato di una eventuale sostituzione, ma si è rivolto ai fedeli annunciando soltanto che è in corso una riorganizzazione delle parrocchie di Macomer. Niente di più.

