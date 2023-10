Sacerdote a 51 anni: «Ho imparato l’amore dai malati di mente» 

Ragioniere, operatore sociosanitario, infermiere e, a 51 anni, dopo dieci di seminario, sacerdote: Antonio Micciché, di Uta, fresco di ordinazione, è un uomo innamorato: «Il Signore – dice con occhi che brillano – ti conquista con un amore così grande che non puoi resistergli, ti chiama a sé. Ti aspetta».

Com’è arrivata la chiamata?

«Ne sono arrivate più di una. La prima a 11 anni: andai a Cagliari a trovare un amico che stava dai padri mercedari, a Bonaria. Mi dissi: voglio restare qua».

Era un bimbo religioso?

«Ho avuto grandi esempi di fede. A partire da mia madre: è stata una gioia, domenica scorsa, vedermela di fronte, felice, mentre celebravo la mia prima messa, a Uta. Ma sono stati importanti anche il parroco don Eliseo Mereu e il catechista Luigi Cadoni, che ci faceva vedere film sulle vite dei santi».

Un santo che le sta a cuore?

«San Massimiliano Kolbe: morì in un campo di concentramento nazista, offrendo la sua vita in cambio di quelle di altri prigionieri».

Da ragazzo andava in chiesa?

«Solo per matrimoni o funerali. Pensavo ad altro: studiavo, giocavo a calcio. La domenica pregavo il Signore di farmi vincere la partita».

Ed è sbagliato?

«Mah! Io pregavo col cuore, e anche nello sport, se vissuto in fratellanza, senza imbrogliare, senza egoismi, senza arrabbiature, c’è Dio».

La sua giovinezza?

«Come quella dei miei amici. Facevamo le esperienze di tutti: uscivamo, andavamo in discoteca, gli innamoramenti».

Non le pesa il celibato?

«Non lo vivo come una rinuncia. Sa, quando ho deciso di consacrarmi al Signore mi è dispiaciuto non potergli offrire la mia purezza».

Mai pensato di sposarsi?

«Sono stato fidanzato per dieci anni. Sì, pensavo al matrimonio, a dei figli. Ma non era la volontà del Signore».

Questa è una rinuncia?

«Tutt’altro. L’amore del Signore è così grande che condividerlo con una moglie e dei figli sarebbe bellissimo ma non basterebbe: devi condividerlo con tutti, aprirti a tutti».

La seconda chiamata?

«A 21 anni mi è venuta la psoriasi, di cui soffro tuttora, soprattutto nei periodi di stress. Ebbi una fase acuta: mi ritrovai a letto, coperto di croste: mi sentivo un lebbroso. La malattia ti costringe a scendere nelle profondità: mi ha riportato a Dio. Gli chiesi la grazia di guarire: ancora individuale, come preghiera. Ma il Signore ascolta. Poi, a 25 anni, c’è stato un viaggio imprevisto a Medjugorie».

In che senso, imprevisto?

«Avevo accompagnato un sacerdote a Montesilvano, vicino a Pescara. Da lì, senza averlo programmato, siamo andati in Bosnia. Stavamo entrando in chiesa e il sacerdote mi disse: “ La Madonna ti sta dando il benvenuto. Guarda il sole ”. Lo vidi ingrandirsi, spostarsi, cambiare colore, avvicinarsi. Impressionante. Anche altre persone lo videro».

Ma nemmeno allora decise di diventare prete.

«No. In compenso, a 31 anni, cambiai mestiere: operatore socio-sanitario all’Aias, con i malati psichiatrici».

E com’è stato?

«Bellissimo. Una grazia. Ho imparato ad amare. I malati parlano con i gesti e lo sguardo. E capiscono quando sono amati. Ero io quello che riceveva di più».

Poi la svolta: infermiere.

«Presi la laurea e feci il tirocinio. Mi arrivarono diverse proposte ma nel 2013 tornò la malattia. Chiesi al Signore cosa volesse da me: stavolta la chiamata era forte. Mi confidai con il mio padre spirituale, Giovanni Laudadio, che non c’è più: su sua indicazione parlai con il mio parroco, poi con il vescovo, monsignor Miglio. E mi decisi. Feci l’anno di formazione propedeutica e poi iniziai gli studi alla Facoltà teologica ed entrai in seminario».

Le vocazioni sacerdotali sono ai minimi storici e le chiese sono vuote.

«È vero. E questo mi spinge a essere un testimone di fede, con le azioni prima che con le parole: accoglienza, amore, disponibilità. Umiltà. Se le persone vedono nel sacerdote un altro Cristo le chiese torneranno a riempirsi e riprenderanno anche le vocazioni. Servono sacerdoti che siano santi».

