Sacchi neri sulle cunette: «Ora basta» 

Chissà se si potrà dare un giorno un nome o un volto alla persona che abbandona sacchi neri lungo la strada che da Sestu porta al Policlinico di Monserrato. “Il misterioso lanciatore di sacchi neri” per ora va bene, anche perché probabilmente si tratta davvero sempre della stessa persona.

Ne è convinta la consigliera comunale di minoranza di Progetto per Sestu, Valentina Meloni, che ne ha parlato anche con una comunicazione in Consiglio comunale, nell’ultima seduta: «Ormai compiendo questo tragitto è impossibile non notare le buste nere, sono tante, alcune aperte dalle intemperie o dagli animali, con il contenuto che è sparso qua e là. Una vera beffa, su cui bisognerebbe indagare o anche prevenire, magari installando fototrappole. Ogni tanto vengono aggiunte nuove buste, e evidentemente qualcuno lo fa d’abitudine». Una zona di confine questa, tra Sestu e Monserrato, su cui quindi potrebbero essere poco chiare le competenze. Ora la palla passa alle forze dell’ordine.

