Sacchi di spazzatura abbandonati sui marciapiedi 

Le due facce della stessa medaglia. Da una parte vanno avanti senza sosta i controlli per verificare chi ancora utilizza i vecchi bidoni per i rifiuti e quelli sulle buste del secco. Dall’altra ci sono i maleducati: abbandonano i sacchi neri pieni di indifferenziato nel bel mezzo dei marciapiedi delle strade principali. Succede in via Turati, a pochi passi dalla clinica e dagli ambulatori dell’Asl: ieri sono comparse le buste che non solo deturpano la zona ma che impediscono il passaggio alle persone soprattutto ai tantissimi disabili diretti agli ambulatori e che sono costretti a passare in mezzo alla strada.

Le lamentele

Altro quartiere, altra vergogna. Questa volta i sacchi sono in via Porcu, a pochi passi dal Comune, dove sono stati anche contrassegnati dalla De Vizia con i bollini come non conformi. Non solo perché all’interno si trovano rifiuti indifferenziati ma anche perché da tempo non è più possibile gettare la spazzatura nelle buste nere. Il secco può infatti essere buttato soltanto nelle buste grigie o comunque trasparenti che lascino intravedere il contenuto dall’esterno. «Stanno trasformando la città in un letamaio», lamenta Maria Perra 74 anni diretta agli ambulatori Asl. «Come è possibile che lascino questo scempio in mezzo ai marciapiedi? Prima succedeva soltanto all’incrocio tra via Bonaria e via Rosas e già questa era una vergogna, adesso si stanno allargando. Speriamo che facciano qualcosa prima che questa moda dilaghi». Sandra Zucca aggiunge: «Devono fare in modo di rintracciare questi maleducati. Io poi gli farei pulire tutto».

Le verifiche

Intanto è dallo scorso 6 marzo che è stata messa la parola fine all’utilizzo dei vecchi contenitori per i rifiuti. Gli operatori della De Vizia hanno cominciato i controlli con gli agenti della Polizia locale e stanno portando via i bidoni non più conformi lasciati fuori dalle abitazioni. Questo per far sì che i cittadini si rechino al centro di Sa Serrixedda per ritirare quelli nuovi. Cosa che non tutti faranno. Probabilmente molti dei trasgressori sono tra quelli non iscritti alla Tari. Dai primi dati, il dieci per centro degli abitanti continua ad utilizzare i bidoni non conformi. Percentuale che arriva al venti per cento a Pitz’e Serra. (g. da.)