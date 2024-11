Sacchi di rifiuti accanto ai box degli abiti usati 

Non solo il centro urbano. Anche le lottizzazioni del litorale devono fare i conti con gli incivili che non rispettano le regole della raccolta differenziata.

È il caso ad esempio di Marina Residence, dove buste non conformi di rifiuti indifferenziati sbucano agli angoli delle strade.Un cumulo si è formato anche a fianco del contenitore per la raccolta degli abiti usati.Le buste, come da regola, sono state contrassegnate con un bollino di rifiuto non conforme e se adesso i responsabili non provvederanno a riprendersele e a smistare correttamente i rifiuti, gli operai della De Vizia coadiuvati dal nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale e dagli ispettori ambientali, le apriranno per cercare di trovare tracce e risalire ai responsabili che saranno multati e denunciati.Buste non conformi sono state abbandonate anche in centro nel bel mezzo del marciapiede in via La Marmora, dove impediscono il passaggio ai pedoni oltre a deturpare l’ambiente.

