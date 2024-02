Sacchi di rifiuti abbandonati, nuova bonifica 

Dopo via della Musica ieri mattina gli operai della De Vizia hanno bonificato anche via Grecia. Sono stati portati via circa 70 metri cubi di rifiuti quasi tutti all’interno di bustoni neri dove c’era di tutto: plastica, ferro, vetro, resti di cibo e macerie.

La situazione in questa zona ai margini di Pitz’e Serra, era identica a quella di via Della Musica con cumuli di spazzatura abbandonata a ogni angolo della strada. E come nel caso della strada nel quartiere di Santo Stefano, anche qui in precedenza erano state effettuate diverse bonifiche ma dopo qualche giorno la situazione era tornata identica. Per questo, sia per via della Musica che per via Grecia, si stanno cercando soluzioni a lungo termine in modo che si ponga fine definitivamente all’abbandono indiscriminato di rifiuti che è già ripreso anche in via della Musica. Le bonifiche in entrambe le strade sono arrivate in via d’urgenza per scongiurare problemi di igiene pubblica.

