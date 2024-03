Sacchi di rifiuti abbandonati anche vicino all’antica chiesa 

Continua l’abbandono selvaggio dei rifiuti nel centro cittadino. Questa volta gli incivili hanno iniziato a formare piccole discariche davanti alle chiese antiche e alle vecchie case, memoria storica della città.

È il caso ad esempio della chiesetta di San Benedetto in via Marconi dove ogni giorno, davanti a uno degli ingressi che si affacciano sul vicolo, vengono lasciate buste di indifferenziato, scatole e persino ingombranti, abbandonati vicino alla panchina.

La chiesetta di San Benedetto è ancora in attesa dei lavori di riqualificazione, finanziati di recente. C’è da sistemare soprattutto il tetto che si trova in condizioni critiche. Per questo la chiesa è inagibile e ormai da anni non viene più celebrata nemmeno la festa a luglio. Ha aperto comunque le porte ai visitatori in occasione di Monumenti aperti e delle visite per l’iniziativa del Romanico.

Buste e spazzatura varia sono abbandonate anche davanti all’ingresso di quel che resta di villa Fadda, sempre in via Marconi. La splendida palazzina dell’Ottocento progettata dal Cima che un tempo ospitava l’Omni (Opera nazionale di maternità e infanzia), rifugio per giovani madri, continua ad essere l’immagine del degrado.

Il giardino, sistemato qualche anno fa, è di nuovo una selva intricata che lascia intravedere l’immobile che cade a pezzi. Non era stato buttato giù perché sotto tutela della Soprintendenza, ma nessuno ha fatto niente per preservarla.

