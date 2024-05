Sacchi dei rifiuti non ritirati: «Si deve trovare una soluzione» 

«Occorre una concertazione con De Vizia e rivedere le regole della raccolta dei rifiuti, così non si può andare avanti». A chiederlo è il leader del Polo civico in Consiglio Tonio Pani, che interviene sul caos buste della spazzatura bollinate e lasciate per strada. «Prima succedeva con i sacchetti neri, ora anche con quelli trasparenti trovati fuori dal mastello, ricevo ogni giorno tante lamentele, ed è evidente che qualche soluzione va trovata».

Nessun attacco alla Giunta da parte del consigliere di minoranza: «Sappiamo bene che sullo sfondo c’è il dato allarmante dell’evasione sulla Tari, il 47% della popolazione non lo paga, e che il costo del servizio è di fatto a carico dei cittadini che le regole le rispettano. Per questo occorre continuare ad agire su più fronti: migliorare i controlli, applicare pene più severe per i cittadini inadempienti, e però essere più tolleranti nei confronti di chi le tasse le paga e magari capita che lasci una busta che fuoriesce dal contenitore». Problema che l’assessorato all’Ambiente sta già affrontando. «Parliamo di un appalto approvato nella scorsa consiliatura sulla scia di quelle che sono le direttive regionali, con l’obiettivo di ridurre il volume dei rifiuti conferiti», la premessa del vicesindaco Tore Sanna. «Detto questo, stiamo lavorando per risolvere i disagi, e occorrerà anche il contributo del consigliere Pani e di tutto il Consiglio, consapevoli del fatto che dobbiamo trovare modalità operative e soluzioni percorribili».

