Sacchi, conferma in Appello: 27 anni al killer, 3 ad Anastasiya 

ROMA. Regge in appello l’impianto accusatorio per l’omicidio di Luca Sacchi, freddato con un colpo di pistola alla testa la notte del 23 ottobre del 2019. La Corte d’Assise d’Appello ha confermato i 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio, e ha ridotto a 14 anni e 8 mesi la pena per il suo complice, Paolo Pirino, e per Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto. Per la fidanzata di Sacchi, Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sugli stupefacenti, i giudici hanno ribadito una condanna a 3 anni. Dopo la sentenza è scoppiato un parapiglia nei corridoi della Corte d’appello: i familiari di alcuni imputati sono arrivati allo scontro fisico, per separarli sono intervenute le forze dell’ordine.

