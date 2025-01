Sacchetto selvaggio, le sanzioni servono 

Venti sanzioni per abbandono ed errato conferimento dei rifiuti. Sono state quelle comminate dalla polizia locale di Tortolì durante il 2024. Qualcuna in meno rispetto all’anno precedente, a conferma che il fenomeno dell’abbandono selvaggio della spazzatura si è ridimensionato. I cittadini di Tortolì sono diventati più virtuosi? «Di sicuro - conferma la comandante della polizia locale, Marta Meloni - il fenomeno delle discariche abusive ha numeri inferiori rispetto al passato. I motivi sono da ricercare sull’incremento dell’utilizzo delle isole ecologiche, su una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e su un’efficace azione amministrativa non appena vengono segnalati casi di abbandono di rifiuti». Tuttavia, il fenomeno non è completamente debellato: «Restano alcuni punti critici, ma sono davvero circoscritti», puntualizza la comandante dalla sede di via Monsignor Carchero. Talvolta, però, anche chi conferisce nelle tre isole ecologiche dislocate sul territorio lo fa violando il regolamento: «In questi casi - precisa Meloni - è comunque apprezzabile la bontà del conferimento. Magari lo si fa in modo errato, però è chiara l’intenzione di non voler abbandonare la spazzatura lungo le strade come, molto spesso, accadeva in passato». La piaga da combattere si conferma quella dell’abbandono indiscriminato dei materiali di risulta, provenienti da una demolizione, da uno scavo o da interventi edili del tutto abusivi. Nella lotta al sacchetto selvaggio, l’amministrazione di Marcello Ladu ha affiancato anche la neonata compagnia dei barracelli con in testa il capitano Maurizio Lorrai. (ro. se.)

